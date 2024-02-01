Неопытные хозяйки не знают, как очистить ванну от марганцовки и пятен: рассказываем о способах

1:27 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Раствор перманганата калия, также известный как марганцовка, обладает антисептическими свойствами и находит широкое применение в быту. Однако его неаккуратное использование может привести к образованию темно-красных или малиновых пятен на коже и поверхностях.

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Часто после купания младенцев, если в воду добавлялся раствор марганцовки, на стенках ванны остаются неприятные пятна и налет.

Существует простой и эффективный способ удаления следов раствора марганцовки с кожи рук и твердых поверхностей с использованием доступного средства, которое можно найти в каждом доме.

Очистка ванны от налета и пятен марганцовки

Очистка ванны

Начните сразу после сливания раствора. Это упростит процесс чистки, избежав необходимости прикладывать много усилий.

Остерегайтесь попадания капель и брызг на швы кафельной плитки, так как очистка марганцовки с швов может быть более сложной.

Избавление от налета на стенках ванны

Выбор средств. Для чугунных или эмалированных ванн подходят абразивные средства, в то время как для акриловых ванн рекомендуется использовать жидкие составы.

Применение уксуса. Возьмите уксус 9% и ополосните ванну водой. Протрите поверхность, удаляя остатки марганцовки. Затем нанесите уксусную кислоту на губку и тщательно потрите. Ополосните стенки ванны, и при необходимости повторите процесс.