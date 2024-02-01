Сырость в погребе или подвале: несколько способов избавиться от нее надолго

1:32 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Считается, что влажность в погребе или подвале неизбежна из-за физических законов, но существует несколько методов, основанных на принципах физики, которые позволяют бороться с этой проблемой и сохранять урожай, собранный на собственном огороде.

Фото: commons.wikimedia. org by Alexander Grebenkov is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Причины влажности в подвале

Чаще всего причинами высокой влажности в погребе или подвале являются недостаточная вентиляция и некачественная гидроизоляция. Также высоко расположенные грунтовые воды могут способствовать образованию сырости.

Способы борьбы с влажностью

Вентиляция: Если вентиляционные системы уже установлены, необходимо проверить их на эффективность и, при необходимости, очистить каналы. Если вентиляции нет, следует оборудовать ее, используя пластиковые трубы диаметром 150-200 мм.

Грунтовые воды: Избавиться от влияния высоких грунтовых вод может потребовать сложных инженерных решений, таких как дренажная система. В случае отсутствия ресурсов для этого, можно прибегнуть к простым методам.

Старые методы: Просушить погреб можно, используя горячие кирпичи, которые размещаются в углах и заменяются, когда они остынут. Для уменьшения влажности в помещении можно оставить несколько ведер с сухой известью, которая впитывает влагу и дезинфицирует помещение. Также можно использовать сено, солому и опилки, меняя их при необходимости.

Благодаря этим методам можно значительно уменьшить влажность в погребе или подвале и сохранить урожай в хорошем состоянии.