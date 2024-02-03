В чём плюсы и минусы унитаза с инсталляцией и какой лучше выбрать

Специалисты рассказали плюсы и минусы унитаза с инсталляцией дома. Отмечается, что конструкция, скрытая в нише или за фальшстеной, будет не видна глазу, так что туалет будет выглядеть более эстетичным.
Преимущества унитазов с инсталляцией в том, что они экономят пространство, дают возможность проводить полноценную уборку в туалете из-за отсутствия у унитаза ножки, а также регулировать высоту унитаза благодаря специальным штангам, которые крепятся к раме. При этом инсталляции очень редко ломаются и эстетически привлекательны, ведь они позволяют скрыть коммуникации.
Однако есть у такой конструкции и свои недостатки. Ведь инсталляция сложна в установке, поэтому придётся воспользоваться помощью мастера, а в случае поломки доступ к коммуникациям будет затруднён.
Но если вы всё же решились установить дома унитаз с инсталляцией, то выбирать лучше всего фарфоровый вариант. Такой унитаз имеет пористую поверхность и дольше сохраняет свой вид.
Выбирая смыв, останавливайтесь на круговом варианте, продолжают специалисты. Так поверхность будет очищаться более тщательно, а под ободком не будет скапливаться грязь.
Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.