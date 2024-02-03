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В чём плюсы и минусы унитаза с инсталляцией и какой лучше выбрать

Стало известно, в чём преимущества и недостатки унитаза с инсталляцией

1:10
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Специалисты рассказали плюсы и минусы унитаза с инсталляцией дома. Отмечается, что конструкция, скрытая в нише или за фальшстеной, будет не видна глазу, так что туалет будет выглядеть более эстетичным.

Стало известно, в чём преимущества и недостатки унитаза с инсталляцией
Фото: openverse.org by gruntzooki is licensed under CC BY-SA 2.0.

Преимущества унитазов с инсталляцией в том, что они экономят пространство, дают возможность проводить полноценную уборку в туалете из-за отсутствия у унитаза ножки, а также регулировать высоту унитаза благодаря специальным штангам, которые крепятся к раме. При этом инсталляции очень редко ломаются и эстетически привлекательны, ведь они позволяют скрыть коммуникации.

Однако есть у такой конструкции и свои недостатки. Ведь инсталляция сложна в установке, поэтому придётся воспользоваться помощью мастера, а в случае поломки доступ к коммуникациям будет затруднён.

Но если вы всё же решились установить дома унитаз с инсталляцией, то выбирать лучше всего фарфоровый вариант. Такой унитаз имеет пористую поверхность и дольше сохраняет свой вид.

Выбирая смыв, останавливайтесь на круговом варианте, продолжают специалисты. Так поверхность будет очищаться более тщательно, а под ободком не будет скапливаться грязь.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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