В чём плюсы и минусы унитаза с инсталляцией и какой лучше выбрать

Стало известно, в чём преимущества и недостатки унитаза с инсталляцией

1:10 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Специалисты рассказали плюсы и минусы унитаза с инсталляцией дома. Отмечается, что конструкция, скрытая в нише или за фальшстеной, будет не видна глазу, так что туалет будет выглядеть более эстетичным.

Фото: openverse.org by gruntzooki is licensed under CC BY-SA 2.0.

Преимущества унитазов с инсталляцией в том, что они экономят пространство, дают возможность проводить полноценную уборку в туалете из-за отсутствия у унитаза ножки, а также регулировать высоту унитаза благодаря специальным штангам, которые крепятся к раме. При этом инсталляции очень редко ломаются и эстетически привлекательны, ведь они позволяют скрыть коммуникации.

Однако есть у такой конструкции и свои недостатки. Ведь инсталляция сложна в установке, поэтому придётся воспользоваться помощью мастера, а в случае поломки доступ к коммуникациям будет затруднён.

Но если вы всё же решились установить дома унитаз с инсталляцией, то выбирать лучше всего фарфоровый вариант. Такой унитаз имеет пористую поверхность и дольше сохраняет свой вид.

Выбирая смыв, останавливайтесь на круговом варианте, продолжают специалисты. Так поверхность будет очищаться более тщательно, а под ободком не будет скапливаться грязь.