Доля россиян, ищущих квартиры в Москве самостоятельно, увеличилась в 2,5 раза за 10 лет

В Москве растёт доля ищущих квартиры самостоятельно

1:13 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Доля россиян, которые ищут квартиры в российской столице самостоятельно, увеличилась в 2,5 раза за 10 лет. Об этом рассказала руководитель агентства недвижимости "PRO ОБМЕН" Екатерина Никитина. Об этом пишет РИАМО.

Фото: "Building" by Oscar W. Rasson is licensed under CC BY 2.0.

По словам специалиста, в 2023 году на вторичном рынке недвижимости в Москве соотношение обращений частных лиц, которые занимались поиском недвижимости самостоятельно, к запросам риелторов, которые искали для своих клиентов объекты, составило 73,4% к 26,6%. Таким образом, доля тех, кто ищет квартиры самостоятельно, увеличилась в 2,5 раза, тогда как ещё буквально 10 лет назад на такие запросы приходилось не более 25-30% от общего количества.

Каа указывает большинство риелторов, в целом, востребованность услуг агентов и агентств недвижимости не падает, но всё же серьёзно трансформировалась. Ведь ещё 10-15 лет назад клиенты обращались, в основном, за комплексной услугой. Она включала в себя подбор объекта, организацию и сопровождение сделки.