Найдена квартира стоимостью 259 миллионов рублей

В Москве нашли квартиру ценой 259 миллионов рублей

0:58 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Цена квадратного метра в квартирах бизнес-класса на первичном рынке в российской столице, в среднем, выросла на 7,5% за год. В итоге, она достигла показателя в 465,7 тысячи рублей.

Фото: wikimedia.org by Sergey Korovkin 84 is licensed under CC BY-SA 3.0

Однако, по словам экспертов, в Москве была также был найден самый дорогостоящий объект бизнес-класса. Стоимость квартиры, о которой идёт речь, составила 258,9 миллиона рублей, что в 31 раз превосходит квартиры минимальной стоимости в этом сегменте.

Уточняется, что площадь этого объекта — 284,2 квадратных метра. Он выставлен на продажу в жилищном комплексе в Даниловском районе. Причём, в этом районе цена квартир бизнес-класса достигает 1,1 миллиона квадратных метров. Всего здесь имеется более 16 тысяч объектов.