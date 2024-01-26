Найдена квартира стоимостью 259 миллионов рублей

Цена квадратного метра в квартирах бизнес-класса на первичном рынке в российской столице, в среднем, выросла на 7,5% за год. В итоге, она достигла показателя в 465,7 тысячи рублей.
Однако, по словам экспертов, в Москве была также был найден самый дорогостоящий объект бизнес-класса. Стоимость квартиры, о которой идёт речь, составила 258,9 миллиона рублей, что в 31 раз превосходит квартиры минимальной стоимости в этом сегменте.
Уточняется, что площадь этого объекта — 284,2 квадратных метра. Он выставлен на продажу в жилищном комплексе в Даниловском районе. Причём, в этом районе цена квартир бизнес-класса достигает 1,1 миллиона квадратных метров. Всего здесь имеется более 16 тысяч объектов.
Огородники осведомлены о том, что для успешного выращивания рассады важны не только семена, но и качественный грунт.