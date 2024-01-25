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В Минфине рассказали об изменения в программе семейной ипотеки

Минфин: условия семейной ипотеки изменят

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Недвижимость

Представители Минфина рассказали об изменениях условий семейной ипотеки. Как отмечает ведомство, в настоящее время ведётся подготовка предложений по всем льготным ипотечным программам.

Минфин: условия семейной ипотеки изменят
Фото: ndv.ru

"Программа "Семейная ипотека" будет продлена, однако этот инструмент нуждается в трансформации", — указал замглавы Минфина Иван Чебесков.

При этом представитель ведомства подчеркнул, что в дальнейшем должны быть скорректированы и другие льготные программы. При этом в ведомстве прорабатывают комплексные предложения по всем льготным ипотечным программам.

По мнению Чебескова, следует исходить из того, что льготная ипотека должна быть эффективной мерой поддержки граждан, однако сейчас, на его взгляд, он такой не является.

В заключение замминистра напомнил, что прежде президент РФ Владимир Путин поручил продлить семейную ипотеку после 1 июля 2024 года.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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