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Как сделать ремонт в типовой новостройке за 1 млн рублей

Эксперт дала советы по ремонту в типовой новостройке

2:02
Недвижимость » Ремонт

Дизайнер интерьеров, специалист сервиса "Профи" Надежда Требухина рассказала, как сделать недорогой ремонт в типовой новостройке.

Эксперт дала советы по ремонту в типовой новостройке
Фото: Pravda.Ru

По словам эксперта, покупая квартиру, многие россияне заранее планируют сделать в ней ремонт. При этом в однотипный ремонт от застройщика обычно входят покраска обоев, натяжной потолок, люстра по центру комнаты, нейтральная плитка, водяные полотенцесушители, а также пластиковые ванны. Но в то же время обычно устанавливаются двери низкого качества и неэстетичные электрические щитки.

"Но главная проблема в ремонте от застройщика — недостаточное количество розеток. От их расположения зависит дальнейшее размещение всех электроприборов, гаджетов и различной техники", — обращает внимание Требухина.

Вдобавок, иногда, чтобы увеличить свет и пространство, в помещении могут демонтировать стандартный натяжной потолок. Причём, на конечную стоимость влияет не столько цена стройматериалов, сколько цена работ.

В связи с этим эксперт поделилась средними ценами ремонтных работ на московском рынке. По её словам, они варьируются от 15 тысяч за 1 кв. м. То есть, средняя стоимость "добротного" ремонта "под ключ" начинается от 100 тысяч за кв. м (4 млн рублей за однушку 40 кв. м)".

Если же вы хотите уложиться в 1 млн рублей, продолжает Требухина, придётся экономить, выбирая только самое главное. В частности, ремонт не обойдётся без хорошего кухонного гарнитура, который является одной из самых дорогих позиций. Важен и базовый набор мебели — диваны и кровати.

Помимо этого, немаловажное место в смете занимают встроенные шкафы, ведь они позволяют убрать лишний "шум" в помещениях, а ещё намного функциональнее готовых шкафов.

Таким образом, всю смету завершает оплата работы строительной бригады и расходные материалы. Суммарно это составит 200 тысяч рублей, заключает Требухина.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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