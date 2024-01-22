Ставка на вторичное жильё в Московской области выросла почти в 1,5 раза

Позаченюк: ставка по ипотеке на "вторичку" в Подмосковье выросла почти в 1,5 раза

1:25 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В Московской области ставка по ипотеке на "вторичку" за прошедший год выросла почти в 1,5 раза. Как отметила руководитель департамента ипотечного кредитования "ТСН Недвижимость" Юлия Позаченюк в интервью РИАМО, таким образом на фоне решений ЦБ ипотека дорожает в регионе ещё с июля. Решение регулятора также привело к снижению популярности ипотеки у покупателей жилья.

Фото: commons.wikimedia. org by Алексей Белобородов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

"За 2023 год средняя ставка по ипотеке на "вторичку" в Подмосковье выросла на 46,4%, или почти в 1,5 раза — с 10,73% до 15,71% годовых. По подсчётам аналитиков департамента ипотечного кредитования компании "ТСН Недвижимость", в декабре 2023 года среднее значение ипотечной ставки на вторичном рынке жилой недвижимости Московской области составило 15,71% годовых", — указывает аналитик.

Кроме того, она подчеркнула, что самые выгодные кредиты на покупку квартиры в последнем месяце составили 14%, тогда как самые дорогие — 18,1%.

При этом, высокими являются и ставки по ипотеке на вторичную недвижимость. Они составляют 17% годовых, а при первоначальном взносе в 10% — до 19%.