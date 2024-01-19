Готовь кондиционер зимой: нужно ли согласие соседей на установку. Разъяснения юриста

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Юрист Лев объяснил, как правильно установить кондиционер с юридической точки зрения

1:26
Недвижимость » Мнение

Зимой многие жильцы многоквартирных домов задумываются о том, как обеспечить комфортный микроклимат в своих квартирах в жаркое лето. Установка кондиционера может показаться простым решением, однако юрист и эксперт по вопросам перепланировки Лев Лев предупреждает о некоторых ограничениях.

Юрист Лев объяснил, как правильно установить кондиционер с юридической точки зрения
Фото: openverse by matt.hintsa is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Он отмечает, что установка кондиционера в жилых домах рассматривается как реконструкция с переустройством. С 2016 года все дома, находящиеся на гостевых маршрутах городов, подлежат особому надзору. Если житель хочет установить кондиционер в таком доме, ему необходимо получить согласие других собственников жилья. В зависимости от типа дома (монолитный, кирпичный, панельный) это может потребовать от 26% до 67% согласий от общего числа проживающих. Об этом сообщает сайт aif.ru.

В 2023 году Верховный суд рассмотрел вопрос установки кондиционера на фасаде дома. Дело началось с того, что одна из жительниц установила кондиционер без согласования с управляющей компанией. Суд признал ее виновной и обязал демонтировать устройство, выплатив неустойку. Однако в кассационном суде появились разъяснения: хотя установка кондиционера не причинила вреда общедомовому имуществу, использование фасада требует согласия других собственников.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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