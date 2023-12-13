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Риелтор Паршиков: не стоит покупать квартиру перед Новым годом

2:09
Недвижимость

Совет директоров Банка России в ближайшее время намерен рассмотреть все "за" и "против" изменения ключевой ставки (КС). Несмотря на разногласия аналитиков, многие эксперты склоняются к тому, что ставку все-таки поднимут. Это вызывает беспокойство среди россиян, особенно в контексте влияния на рынок жилья.

Риелтор Паршиков: не стоит покупать квартиру перед Новым годом
Фото: "Новостройка по реновации в 1-м Пехотном переулке, д. 2 (сентябрь 2022) (12)" by stroi.mos.ru is licensed under CC BY 4.0.

Когда будет возможность приобрести жилье на наилучших условиях? Стоит ли поспешать и покупать недвижимость перед Новым годом? Эти вопросы обсудили с генеральным директором риелтерской компании "Полезные люди" Юрием Паршиковым. По мнению эксперта, помимо повышения ключевой ставки, могут также увеличиться процентные ставки по льготным ипотечным программам для новостроек.

"Это могут сделать из-за значительного разрыва в ценах между вторичным жильем и новостройками. Все направлено на снижение цен. Если застройщики не желают добровольно уменьшать свою маржу, произойдет естественное снижение спроса", — поделился Паршиков с интернет-изданием "Подмосковье Сегодня".

Риелтор предостерегает от приобретения недвижимости перед Новым годом:

"Стоит подождать, если вы хотите приобрести квартиру в новостройке. В случае планирования покупки вторичного жилья, оно уже подорожало, достигнув исторического максимума, и приобретение сейчас не рекомендуется. Застройщики рассчитывают на панику из-за ключевой ставки. Чем больше спрос, тем выше цены", — предупредил Паршиков.

Он советует успокоиться, подождать и принять обдуманное решение, чтобы избежать излишних расходов при покупке желаемой квартиры.

"До Нового года и в целом зимой не прогнозируется значительного снижения цен на квартиры, особенно учитывая нестабильный курс доллара. В начале 2024 года цены на вторичное жилье в Москве уменьшатся не более чем на 6%. Однако, вероятно, к апрелю они упадут уже на 10%, а к маю — на 15% и более", — заключил собеседник издания.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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