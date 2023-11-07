В финском парламенте одобрили идею об упрощении конфискации домов россиян

1:27 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Депутаты финского парламента от приграничных с Россией регионов страны одобряют инициативу правительства по облегчению конфискации домов россиян, следует из опроса телерадиовещательной корпорации Yle

Фото: openverse.org by Matti Mattila is licensed under CC BY 2.0

В октябре министр юстиции Леена Мери сообщала, что правительство Финляндии до конца срока своих полномочий до 2027 года хочет внести изменения в законодательство, чтобы изъятие недвижимости у владельцев, с которыми невозможно связаться или у которых есть просрочка платежей, в том числе у россиян было максимально упрощено.

"Процедура принудительного отчуждения недвижимости россиян должна быть упрощена. Такого мнения придерживаются депутаты избирательных округов Юго-Восточной Финляндии, Саво-Карелия и Лапландия, расположенных вблизи восточной границы", - говорится в сообщении.

В опросе приняли участие 28 депутатов из 36, лишь два депутата высказали сомнения в правильности такого решения.

По словам представителя центристской партии Ханны Косонен, принудительное отчуждение собственности, которая уже находится во владении российских граждан, стоит облегчить, особенно в тех случаях, когда владелец не платит, например, налог на недвижимость, недвижимость не используется или находится во владении лица, находящегося под санкциями.

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