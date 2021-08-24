В России планируют изменить стоимость квадратного метра жилья

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов планирует предложить пересмотр расчетной системы стоимости квадратного метра жилья. По его мнению, в России остается проблема отражения стоимости жилья для категорий граждан, получающих социальные выплаты на строительство и приобретение жилых помещений из федерального бюджета.

Кутепов отметил, что необходимо пересмотреть расчетную стоимость квадратного метра жилья при переселении граждан из аварийных домов. Депутат предлагает приравнять стоимость квадратного метра к фактической цене строительства. Это позволит ускорить темпы строительства жилья, а также уравновесить бюджеты регионов.

Ранее сообщалось, что при расчете региональных затрат на строительство не учитывались расходы на коэффициент превышения площади между приобретаемым и расселяемым жильем. По словам Кутепова, главная проблема реализации строительства в регионах заключается в росте цен на строительные материалы.

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