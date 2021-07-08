Процесс сдачи или аренды жилья похож на лотерею. Здесь главное сразу вычислить, с кем имеешь дело — порядочным человеком или мошенником. О том, как безопасно сдать или снять квартиру, рассказал юрист Илья Сергунин.
По словам эксперта, для поиска квартиры лучше воспользоваться проверенными сервисами аренды жилья, выбирая площадки, которые являются посредниками между арендодателем и арендатором. Это позволит минимизировать риски для обеих сторон. Но стоит помнить о том, что на таких сервисах больше предложений по кратковременной аренде.
Для поиска жилья для долгосрочного проживания больше подойдут популярные агрегаторы объявлений. На таких сервисах можно найти информацию о доступных объектах.
Предложения о сдаче квартир также можно найти в группах в соцсетях. Но на любой площадке могут попасться объявления мошенников.
"Чтобы обезопасить себя, надо проверять все данные до заключения сделки. Хотя бы проверить паспорт на подлинность, посмотреть информацию о долгах и судах арендатора или арендодателя. Если вы снимаете квартиру, обязательно запросите у владельца документы на собственность", — советует эксперт.
Для того чтобы навести справки, можно воспользоваться официальными государственными порталами различных ведомств — МВД, Федеральной службы судебных приставов и сайтами судов.
Кроме того, обязательно нужно заключать договор. В нём должны быть прописаны все условия, которые обсудили стороны.
Стоит отметить, что аренда жилья сроком до 11 месяцев включительно не регистрируется, сообщает сайт Москва 24.
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