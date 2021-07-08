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Как безопасно снять квартиру? Советы юриста

Недвижимость

Процесс сдачи или аренды жилья похож на лотерею. Здесь главное сразу вычислить, с кем имеешь дело — порядочным человеком или мошенником. О том, как безопасно сдать или снять квартиру, рассказал юрист Илья Сергунин.

Как безопасно снять квартиру? Советы юриста

Где искать жильё?

По словам эксперта, для поиска квартиры лучше воспользоваться проверенными сервисами аренды жилья, выбирая площадки, которые являются посредниками между арендодателем и арендатором. Это позволит минимизировать риски для обеих сторон. Но стоит помнить о том, что на таких сервисах больше предложений по кратковременной аренде.

Для поиска жилья для долгосрочного проживания больше подойдут популярные агрегаторы объявлений. На таких сервисах можно найти информацию о доступных объектах.

Предложения о сдаче квартир также можно найти в группах в соцсетях. Но на любой площадке могут попасться объявления мошенников.

Доверяй, но проверяй

"Чтобы обезопасить себя, надо проверять все данные до заключения сделки. Хотя бы проверить паспорт на подлинность, посмотреть информацию о долгах и судах арендатора или арендодателя. Если вы снимаете квартиру, обязательно запросите у владельца документы на собственность", — советует эксперт.

Для того чтобы навести справки, можно воспользоваться официальными государственными порталами различных ведомств — МВД, Федеральной службы судебных приставов и сайтами судов.

Кроме того, обязательно нужно заключать договор. В нём должны быть прописаны все условия, которые обсудили стороны.

Стоит отметить, что аренда жилья сроком до 11 месяцев включительно не регистрируется, сообщает сайт Москва 24.

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Кому нельзя сдавать квартиру: как вычислить проблемных арендаторов? 5 важных советов арендодателям
Автор: Снежана Шахова, Редактор: Ольга Алексеева
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