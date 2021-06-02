Россиян предостерегли от покупки квартиры по переуступке прав

Многие россияне приобретают квартиру в ещё строящемся доме. Эксперты предупреждают, что до того, как жилой объект будет построен и сдан в эксплуатацию, это покупка воздуха. Приобретение недвижимости в строящемся доме называется переуступкой прав требования, или договором цессии, пояснила в интервью изданию NEWS. ru адвокат Ольга Сулим.

Купить квартиру в новостройке можно не только у застройщика, но и у частных инвесторов, юридических лиц и паевых фондов.

Плюсы и минусы покупки квартиры по переуступке

Плюс в том, что, во-первых, такая квартира будет стоить намного дешевле. Во-вторых, у клиента есть возможность приобрести жильё на самых востребованных этажах или с хорошим видом из окон. Обычно такие квартиры продают ещё на стадии котлована.

Но рисков при переуступке намного больше.

"Основным минусом является тот факт, что покупатель приобретает не только права, но и обязанности по договорам участия в долевом строительстве. Если предыдущий владелец имеет долги или обязательства, они автоматом переходят к новому участнику", — пояснила Сулим.

Также юрист предупредила, что покупать квартиру по переуступке можно только у проверенного застройщика. Необходимо изучить всю документацию и убедиться в добросовестности застройщика и инвестора.

В случае покупки недвижимости по договору переуступки предъявлять претензии будет некому. Все возникшие проблемы с квартирой придётся решать с застройщиком, так как инвестор не имеет к ним никакого отношения.

Ещё один минус заключается в том, что нужно будет оплатить всю сумму сразу, рассрочки платежа нет.

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