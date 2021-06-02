Многие россияне приобретают квартиру в ещё строящемся доме. Эксперты предупреждают, что до того, как жилой объект будет построен и сдан в эксплуатацию, это покупка воздуха. Приобретение недвижимости в строящемся доме называется переуступкой прав требования, или договором цессии, пояснила в интервью изданию NEWS. ru адвокат Ольга Сулим.
Купить квартиру в новостройке можно не только у застройщика, но и у частных инвесторов, юридических лиц и паевых фондов.
Плюс в том, что, во-первых, такая квартира будет стоить намного дешевле. Во-вторых, у клиента есть возможность приобрести жильё на самых востребованных этажах или с хорошим видом из окон. Обычно такие квартиры продают ещё на стадии котлована.
Но рисков при переуступке намного больше.
"Основным минусом является тот факт, что покупатель приобретает не только права, но и обязанности по договорам участия в долевом строительстве. Если предыдущий владелец имеет долги или обязательства, они автоматом переходят к новому участнику", — пояснила Сулим.
Также юрист предупредила, что покупать квартиру по переуступке можно только у проверенного застройщика. Необходимо изучить всю документацию и убедиться в добросовестности застройщика и инвестора.
В случае покупки недвижимости по договору переуступки предъявлять претензии будет некому. Все возникшие проблемы с квартирой придётся решать с застройщиком, так как инвестор не имеет к ним никакого отношения.
Ещё один минус заключается в том, что нужно будет оплатить всю сумму сразу, рассрочки платежа нет.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
У кого хоть раз в жизни "выскакивал" фурункул, тот этих ощущений не забудет никогда. Остальным не вредно будет ознакомиться с механизмом возникновения и течения этой болезни, чтобы осознать пользу здорового образа жизни и ежедневных гигиенических процедур.