Риэлтор считает неправильным искать выгоду при покупке жилья

Президент гильдии риэлторов России Константин Апрелев считает "абсолютно неправильным подходом" искать выгоду при покупке жилья. В беседе с "Правдой.Ру" он заявил, что квартиру нужно покупать тогда, когда в ней есть потребность.

Также он считает неправильным ориентироваться на стоимость квартир, поскольку при сниженных ценах сокращается выбор. В то же время когда цены растут — выбор увеличивается, а значит, будет проще найти "тот объект, который вам нужен".

При этом Апрелев отметил, что предугадать изменение ключевой ставки, от которой зависит процентная ставка по ипотеке, "ни один аналитик не сможет наверняка".

Глава гильдии риэлторов также не видит зависимости цен на квартиры от времени года. По его мнению, "рынок подвержен какой-то сезонности, но эта сезонность не годовая, а многолетняя". При этом время года влияет только на процесс организации ремонта квартиры. Например, если покупать жильё весной, то за лето, "пока вся семья за городом", можно успеть её отремонтировать и уже осенью вселиться.