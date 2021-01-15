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В ЦДМ на Лубянке открылись The Best Burgers и Pasta&Pizza

Недвижимость

Два новых ресторана открылись в "Центральном Детском Магазине на Лубянке", который входит в ГК "Галс". Посетителей ЦДМ ждет итальянская и американская кухни вместе с Pasta&Pizza и The Best Burgers.

В ЦДМ на Лубянке открылись The Best Burgers и Pasta&Pizza

Ресторан Pasta&Pizza, который разместился в Гастрогалерее на нулевом этаже, готов предложить гурманам аутентичные итальянские блюда:

  • супы,
  • салаты,
  • 6 видов пасты,
  • 8 видов пиццы,
  • ризотто,
  • фирменные десерты.

Провести весело время с семьей или друзьями можно в The Best Burgers на 5-м этаже детского магазина. В меню этого ресторана много хот-догов, закусок, бургеров, есть также и блюда для веганов.

"Мы приветствуем новых арендаторов и всегда рады открытиям в нашем детском магазине новых гастрономических заведений. Всего в ЦДМ на Лубянке для посетителей работают 34 кафе и ресторана. Гости имеют возможность попробовать национальные блюда со всего мира — изысканные блюда европейской кухни, разнообразные блюда американской, малазийской, гавайской и др. И конечно же, невозможно пройти мимо легендарного мороженого — всеми любимый пломбир в стаканчике и эскимо не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых", — отметила Светлана Мазур, директор департамента коммерческого управления "Галс-Девелопмент".

В Гастрогалерее работают 12 корнеров, где можно попробовать блюда азиатской и европейской кухни, а также выпечку в кондитерской "Буше". На 4-м этаже маленькие посетители ЦДМ смогут с родителями посетить семейное кафе "Волшебная страна Ангария", ведь там есть настоящая ледяная пещера и детская зона, для встреч с друзьями и бизнес-партнерами подойдет уютный итальянский ресторан Osteria Mario.

В ЦДМ на Лубянке открылись The Best Burgers и Pasta&Pizza. 409701.jpeg

Фудкорт 6-го этажа предлагает на выбор популярные сетевые кафе быстрого питания, такие как "Крошка Картошка", Dim Sum & Co, "Теремок", "Грабли", "Баскин Роббинс" и пр. Вкусное мороженное можно найти в кафе Gelateria "PLOMBIR", а в популярной кофейне "Шоколадница" можно насладиться вкусным десертом с чашечкой ароматного напитка.

В ЦДМ предпринимаются все необходимые санитарные меры, введен усиленный режим дезинфекционной обработки поверхностей. Для обеспечения социального дистанцирования нанесена специальная разметка. Средства индивидуальной защиты (маска и перчатки) можно получить бесплатно на входах в магазин.

Автор: Ольга Лазарева
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