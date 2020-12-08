В России может появиться программа ипотечного кредитования для покупки жилья на вторичном рынке.

С таким предложением выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Была запущена льготная ипотека под 6,5% для нового жилья. Это эффективна мера — сотни тысяч семей улучшают жилищные условия, а строительная отрасль преодолевает последствия пандемии. Однако сформировался существенный разрыв между ценами на первичное и вторичное жилье. Поэтому надо подумать над целевым субсидированием вторичного жилья", — отметила чиновница.