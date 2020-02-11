Эксперты назвали среднюю цену квартиры в центре Москвы

Средняя цена квадратного метра жилья на первичном рынке в Центральном административном округе Москвы равняется 703,3 тысячи рублей.

Как указывается в материалах компании Est-a-Tet, за 2019-й год этот показатель увеличился на 14%. Сейчас в ЦАО реализуются квартиры в 97-ми проектах (в целом, 169 корпусов), причем среди них отсутствуют лоты массового сегмента. На премиальную категорию приходится 41% предложений, на элитную — 40%, а остальные 19% — бизнес-класс.

Квадратный метр этого сегмента в центре российской столицы в среднем стоит 304 тысячи рублей, премиум-класса — 561 тысячу рублей. Метр жилья элитного класса обойдется будущему собственнику более чем в 1 млн рублей.

Самыми востребованными проектами по результатам прошлого года стали ЖК Headliner, CITY PARK и Neva Towers. Наиболее доступным проектом выступил апарт-комплекс Loft FM, где можно приобрести студию, площадь которой составляет 15,4 "квадрата", а цена объекта — 3,9 миллиона рублей.