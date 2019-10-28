Стала известна стоимость проезда по новой трассе Москва - Петербург

Государственная компания "Автодор" разработала тарифы на проезд легковых автомобилей по трассе М-11 "Москва — Санкт-Петербург".

В среднем стоимость проезда будет составлять от 1300 до 2000 рублей. В то же время от Москвы до Твери в выходной день планируется установить стоимость в 870 рублей. От Твери до Санкт-Петербурга — стоимость будет составлять 1150 рублей. Данный тариф действует при оплате наличными средствами.

Стоимость тарифов рассчитывается на основании протяженности участков, а также дней недели и наличия на участке транспондера.

Доехать от Москвы до Санкт-Петербурга по новой трассе можно будет за 5,5 часов.

Фото: twitter.com