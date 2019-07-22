Эксперты прогнозируют снижение ставки ипотечного кредитования до уровня ниже 10% во второй половине 2019 года, передает ТАСС со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина.
Вопросы снижения ипотечных ставок обсуждались в ходе общения с рабочими Магнитогорского металлургического комбината. Глава государства отметил, что в настоящее время примерно 45% российских семей пытаются улучшить жилищные условия. В том числе при помощи такого инструмента, как ипотека.
Президент подчеркнул, что у Центрального банка, у правительства есть задача выйти по ипотечному кредитованию на ставку ниже восьми процентов. Ситуация в этой сфере зависит от многих причин, включая макроэкономические показатели, отметил Владимир Путин.
Напомним, что в середине июня Центробанк снизил ключевую ставку на 25 б. п., до 7,5% годовых.
Как сообщалось ранее, средний размер одного кредита за первые пять месяцев 2019 года составил 2,19 млн рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным показателем 2018 года на 11,3% (1,97 млн рублей).
Фото: dnews.develug.ru
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