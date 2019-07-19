Эксперты не нашли предпосылок для ипотечного кризиса в России

Предпосылок для возникновения ипотечного кризиса в России по аналогии с американской моделью в настоящее время не существует, передает ТАСС со ссылкой на данные экспертов АКРА по ипотечному рынку.
Специализированное рейтинговое агентство АКРА в исследовании сообщило, что расходы бюджета на покрытие дефолтов по ипотечным бумагам (ИЦБ) в случае кризисных проявлений в экономике могут составить от 0,9 трлн до 1,5 трлн рублей.
По мнению экспертов, перспективы развития ипотечного рынка в России не позволят повторить модель в США, приведшую к кризису 2007-2009 годов.
Аналитики считают, что в России существует тщательный отбор ипотечных заемщиков, и есть требование ЦБ о 20% первоначального взноса.
Помимо этого, качество ипотечного портфеля в России обеспечивает низкая доля займов без первоначального взноса. Они составляют 1-2%. В то время как доля кредитов с низким первоначальным взносом гораздо больше. Но все равно не она превышает 20%.
Фото: zemlyavlasov.ru
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