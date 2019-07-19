В России будут выдавать ипотечные кредиты для частных домов﻿

"ДОМ.РФ" готовит программу использования ипотечных кредитов для строительства индивидуальных жилых домов, информирует ТАСС.



Ипотека доступна каждой четвертой белгородской семье / Новости от 29.03.2019 16:59

По словам главы ДОМ. РФ Александра Плутника, губернаторы уже давно обращаются по поводу ипотечных кредитов для создания индивидуальных жилых домов.

Сообщается, что российское правительство уже готовит такую программу. Она будет предусматривать определенную стандартизацию объекта индивидуального жилищного строительства.

В настоящее время речь идет о потребительских кредитах на строительство жилья. Однако, такие кредиты обходятся гражданам значительно дороже.

По словам Плутника, для того, чтобы снизить ставку, в той программе, которая сейчас разрабатывается, будут предложены некие стандартные подходы как к формированию участка земли под строительство такого дома, так и непосредственно к продукту — дому, который семья будет приобретать.

Отмечается, что в банке "ДОМ.РФ" такой продукт уже запущен. Но пока что ставка по такому кредиту на 1% выше, чем по квартирам.

Фото: kurgan.ru

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