Эксперты зафиксировали рост стоимости аренды жилья в городах России, передает РБК. Лидером по цене найма остается Москва. Южные города существенно обгоняют по стоимости Санкт-Петербург.
Сообщается, что во втором квартале 2019 года аренда однокомнатной квартиры в России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года подорожала на 2,3%, до 15,6 тыс. руб. в месяц.
Аренда "двушек" подорожала на 5,2%, до 24,2 тыс. рублей. Трехкомнатных квартир — на 14,2% (до 43,2 тыс. рублей).
Городом с самой дорогой арендой жилья остается Москва, где однокомнатную квартиру можно арендовать в среднем за 35,3 тыс. руб. (+3,4%).
На втором месте — Новый Уренгой. В этом городе снять однокомнатную квартиру можно за 28,8 тыс. руб. (+6,3%).
Третье место занимает Геленджик — 28,2 тыс. руб. (-10%). На четвертом месте — город-курорт Сочи со средней ставкой аренды 26,1 тыс. рублей в месяц.
Дальше идут Ялта — 23,5 тыс. руб. (+3,5%) и Санкт-Петербург 22,4 тыс. руб. (+3,2%).
Фото: mirkvartir.ru
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