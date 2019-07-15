Москва в первом полугодии реализовала на торгах право аренды 568 объектов недвижимости общей площадью 82 тысячи квадратных метров на более чем 856 миллионов рублей, информирует РИА Недвижимость.
В первом полугодии 2018 года предприниматели на торгах арендовали в четыре раза меньше объектов (139) почти на 361 миллион рублей. Это вдвое ниже результатов шести месяцев текущего года.
По словам заммэра столицы Владимира Ефимова, наибольшей популярностью для аренды помещений у предпринимателей в первом полугодии пользовались Юго-Западный, Восточный и Южный округа столицы.
Отмечается, что процент реализации городской недвижимости за последний год существенно вырос. В 2018 году было реализовано 57% объектов, выставляемых на торги. Сейчас процент реализации городской недвижимости приблизился к 80%.
Увеличения реализации городских объектов на торгах удалось достичь в том числе благодаря их повторному выставлению с 30-процентной скидкой. С начала года инвесторы арендовали 5,6 тысяч квадратных метров помещений с дисконтом.
В настоящее время Москва проводит заявочную кампанию по аренде 183 нежилых объектов площадью около 31 тысячи квадратных метров.
Фото: bud-inform.com
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