Власти Сочи составили список из 25 заселенных самостроев, которые предполагается сохранить, передает РИА Новости. Остальные 29 многоквартирных домов должны быть снесены по решению суда.
Как сообщалось ранее, в течение 2019 года на курорте было решено снести в общей сложности 54 многоквартирных жилых дома, построенных с нарушениями и признанных судом самостроями. Местные власти разработали механизм сохранения домов, где уже куплены квартиры и живут люди.
Что касается остальных объектов, то их придется сносить застройщику самостоятельно, иначе будут привлечены сторонние компании, которые за работу получат в пользование освободившиеся земельные участки.
В частности, в администрации города-курорта подготовлен проект распоряжения о содействии гражданам, вложившим свои деньги в строительство домов-самостроев. В списке 25 объектов: восемь в Адлерском районе, десять — в Хостинском, еще семь — в Центральном.
Отмечается, что все 25 объектов, указанных в проекте распоряжения, были построены без оформленных разрешений, либо с отступлениями от выданного разрешения на строительство. Но в них уже реализованы квартиры и проживают граждане.
Фото: kubantv.ru
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