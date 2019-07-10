Власти Сочи решили сносить не все самострои﻿

Власти Сочи составили список из 25 заселенных самостроев, которые предполагается сохранить, передает РИА Новости. Остальные 29 многоквартирных домов должны быть снесены по решению суда.



Браконьерский самострой: как в Москве борются с лабазами / Новости от 02.11.2018 16:02

Как сообщалось ранее, в течение 2019 года на курорте было решено снести в общей сложности 54 многоквартирных жилых дома, построенных с нарушениями и признанных судом самостроями. Местные власти разработали механизм сохранения домов, где уже куплены квартиры и живут люди.

Что касается остальных объектов, то их придется сносить застройщику самостоятельно, иначе будут привлечены сторонние компании, которые за работу получат в пользование освободившиеся земельные участки.

В частности, в администрации города-курорта подготовлен проект распоряжения о содействии гражданам, вложившим свои деньги в строительство домов-самостроев. В списке 25 объектов: восемь в Адлерском районе, десять — в Хостинском, еще семь — в Центральном.

Отмечается, что все 25 объектов, указанных в проекте распоряжения, были построены без оформленных разрешений, либо с отступлениями от выданного разрешения на строительство. Но в них уже реализованы квартиры и проживают граждане.

Фото: kubantv.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Застройщики в Сочи сносят дома, чтобы сохранить право на землю

Власти Сочи согласились сносить не все самострои﻿

В Сочи сносят ранее признанные судами законными дома

Помощница судьи в Сочи собрала с граждан 12 млн руб. за отмену сноса самостроя