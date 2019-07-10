Отель в "Зарядье" будет работать под люксовым брендом Raffles

Общая площадь пятизвездочного отеля на пересечении Китайгородского проезда и улицы Варварка составит 54 тысячи квадратных метров, информирует РИА Новости. В ней предусмотрены 56 апартаментов и 148 номеров.



Зарядье: новый взгляд на Россию

По словам совладельца компании "Киевская площадь" Года Нисанова, в процессе строительства к велись переговоры с разными компаниями, которые хотели стать операторами этой гостиницы. Сначала рассматривалось сотрудничество с Mandarin Oriental, но у них было неприемлемое условие — аренда здания на 45 лет.

"Мы встретились с Николя Саркози. Он в 2017 году стал председателем совета директоров отельной группы Accor Hotels. У них гостиницы по всему миру. В итоге мы с ними и договорились: в Зарядье будет работать гостиница под их брендом Raffles", — отметил Нисанов.

Сообщается, что территория строительства относится к охранной зоне Всемирного наследия ЮНЕСКО. Поэтому было предложено восстановить старые фасады, которые еще до революции были у этого здания со стороны Варварки. В архивах были найдены чертежи фасадов. На их основе сделана новая концепция.

Фото: vedomosti.ru

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