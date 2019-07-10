Общая площадь пятизвездочного отеля на пересечении Китайгородского проезда и улицы Варварка составит 54 тысячи квадратных метров, информирует РИА Новости. В ней предусмотрены 56 апартаментов и 148 номеров.
По словам совладельца компании "Киевская площадь" Года Нисанова, в процессе строительства к велись переговоры с разными компаниями, которые хотели стать операторами этой гостиницы. Сначала рассматривалось сотрудничество с Mandarin Oriental, но у них было неприемлемое условие — аренда здания на 45 лет.
"Мы встретились с Николя Саркози. Он в 2017 году стал председателем совета директоров отельной группы Accor Hotels. У них гостиницы по всему миру. В итоге мы с ними и договорились: в Зарядье будет работать гостиница под их брендом Raffles", — отметил Нисанов.
Сообщается, что территория строительства относится к охранной зоне Всемирного наследия ЮНЕСКО. Поэтому было предложено восстановить старые фасады, которые еще до революции были у этого здания со стороны Варварки. В архивах были найдены чертежи фасадов. На их основе сделана новая концепция.
Фото: vedomosti.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Капсульный отель открыли в аэропорту "Кольцово" в Екатеринбурге
22 интересных факта о недвижимости
Рейтинги стран по ценам на недвижимость
Как избежать ошибок при покупке недвижимости за границей
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Вот вы все ругаетесь, а Габунии надо сказать спасибо - его фамилия может быть увековечена и навсегда войти в состав развивающейся русской разговорной речи
Вот вы все ругаетесь, а Габунии надо сказать спасибо - его фамилия может быть увековечена и навсегда войти в состав развивающейся русской разговорной речи
Операторы погрузчиков же, согласно предоставленной информации, могли заработать в июне и 290000 рублей.