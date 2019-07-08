Депардье продает с аукциона свой ресторан в центре Парижа

Французский актер Жерар Депардье в четверг, 11 июля, выставит на аукцион все имущество одного из своих ресторанов, передает Интерфакс. По заявлению представителей аукционного дома Ader, продажа гранд-отелей и ресторанов всегда вызывала большой интерес.
Сообщается, что Депардье выставляет на продажу все имущество ресторана La Fontaine Gaillon в центре Парижа. Это включает в себя винный погреб, который содержит марочные вина по цене до 6 тыс. евро за бутылку.
Стало известно, что в прошлом месяце Депардье уже продал часть имущества этого ресторана.
Как сообщалось ранее, в 2003 году актер открыл La Fountain Gaillon вместе известным виноделом Бернаром Магресом и актрисой Кароль Буке. Критики всегда оценивали ресторан положительно. Он являлся одним из гастрономических центров столицы Франции.
Отмечается, что Депардье выступал против планов правительства социалистов поднять налоги на богатых. Актер уже распродал часть своего имущества во французской столице, включая гастроном и особняк.
Фото: paris-chance.ru
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