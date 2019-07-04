Ввод брендированных гостиниц в России в 1-м полугодии 2019 года сократился почти в пять раз, говорится в исследовании компании JLL. При этом сохраняется активность в СНГ, Украине и Грузии.
По данным экспертов, в 1-м полугодии на территории страны появилось всего 624 брендированных номера. Это почти в пять раз меньше по сравнению с рекордным показателем предфутбольного 1-го полугодия прошлого года. Тогда рынок увеличился на 2,8 тыс. номеров.
Сообщается, что общее количество нового номерного фонда, запланированного к открытию в России в этом году, составляет менее 4 тыс. По мнению аналитиков, в случае реализации всех анонсированных проектов рынок он сократится почти на треть.
Отмечается, что Москва сохраняет лидерство среди городов региона России, СНГ, Украины, Прибалтики и Грузии. На год в российской столице заявлено 860 номеров. Из них 223 вышло в его 1-й половине.
На 2-м месте находится столица Грузии Тбилиси. Там до конца 2019 года ожидается 601 новый номер.
На 3-м месте Краснодар с запланированными, но пока не открытыми 588 номерами.
Топ-3 самых популярных городов в России с точки зрения гостиничных открытий в 2019 году — Москва, Краснодар. А также Сочи.
Фото: hotels.ru
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