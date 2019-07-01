Переселение почти 64 тыс. жителей аварийного жилья в России обеспечат до 2021 года, передает ТАСС. Для реализации мероприятий 2019-2020 годов регионы получат 35,4 млрд рублей.
Сообщается, что федеральная поддержка будет направлена на переселение почти 64 тыс. человек из почти 26,8 тыс. аварийных жилых помещений общей площадью 1,04 млн кв. м на территории 594 муниципальных образований.
По словам главы Минстроя Владимира Якушева, до конца 2019 года в новое жилье переедут более 8 тыс. россиян. В российские регионы направили 10,61 млрд рублей. Остальные 70% средств перечислят после того, как субъекты предоставят реестры заключенных контрактов на покупку квартир для расселения граждан.
В настоящее время все субъекты составили графики заключения контрактов. Отмечается, что Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилфонда" является частью национального проекта "Жилье и городская среда".
Фото: vesti.ru
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