Из аварийных домов до 2021 года переедут более 60 тыс. россиян﻿

Переселение почти 64 тыс. жителей аварийного жилья в России обеспечат до 2021 года, передает ТАСС. Для реализации мероприятий 2019-2020 годов регионы получат 35,4 млрд рублей.



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Сообщается, что федеральная поддержка будет направлена на переселение почти 64 тыс. человек из почти 26,8 тыс. аварийных жилых помещений общей площадью 1,04 млн кв. м на территории 594 муниципальных образований.

По словам главы Минстроя Владимира Якушева, до конца 2019 года в новое жилье переедут более 8 тыс. россиян. В российские регионы направили 10,61 млрд рублей. Остальные 70% средств перечислят после того, как субъекты предоставят реестры заключенных контрактов на покупку квартир для расселения граждан.

В настоящее время все субъекты составили графики заключения контрактов. Отмечается, что Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилфонда" является частью национального проекта "Жилье и городская среда".

Фото: vesti.ru

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