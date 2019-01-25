Депутат Госдумы: единственный способ избежать критики народа - умереть

На обсуждении законопроекта о недопустимости оскорбления государственных символов депутат Государственной думы Сергей Иванов (ЛДПР) заявил о том, что у политиков есть лишь один способ избежать критики в свою сторону — умереть.
"Если вы хотите, чтобы про вас не писали ничего или говорили только хорошее, — умрите. А в противном случае, пока мы живы и что-то делаем, российские граждане имеют право нас критиковать и высказывать неуважение в любой форме", — отметил Сергей Иванов.
Напомним, что 24 января законопроект, о наказании за неуважение к госсимволам и госорганам в интернете могут приравнять к мелкому хулиганству, приняли в первом чтении. Его внесли в Госдуму члены Совета Федерации Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Дмитрий Вяткин. По мнению политиков, за распространение в интернете материалов, выражающих явное неуважение к правительству в неприличной форме, должна быть ответственность в виде штрафа или ареста на 15 суток.
Ранее Правда.Ру сообщала о том, что правительство России рекомендует исполнительной власти на местах воздержаться от критики любых законопроектов правительства. Председатель правительства Дмитрий Медведев выдал предписание статс-секретарям — заместителям руководителей федеральных органов исполнительной власти. В документе подчеркивается недопустимость высказываний по бюджету и реформам, отличных от магистральной линии правительства РФ.
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