Референдум: коммунисты сомневаются в честности ЦИК

ЦИК может дать негативное заключение по референдуму о пенсионной реформе, так как "у нас избирательные комиссии далеко не всегда действуют по закону". Об этом "Правде.Ру" сообщил член инициативной группы Павел Тарасов.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России обязана решить до 27 июля, соответствует ли предложенный КПРФ вопрос на референдуме против повышении пенсионного возраста, действующему законодательству, сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина. Вопрос, который коммунисты намереваются вынести на всенародное голосование, звучит следующим образом: "Согласны ли вы с тем, что в РФ возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен? Президент назначит референдум, если решение ЦИК будет положительным, а КПРФ проведет собрания численностью не менее 100 человек как минимум в 50% регионов России (то есть, в 43), и в течение 45 дней соберет не менее 2 млн голосов, не более 50 тыс. из которых должны быть собраны в одном регионе.

Развитие событий прокомментировал "Правде.Ру" член ЦК КПРФ, представитель инициативной группы Павел Тарасов.

— На какое решение Центризбиркома вы рассчитываете?

— По закону должны запустить процесс, а так, у нас избирательные комиссии далеко не всегда действуют по закону, поэтому будем смотреть, ждать решение.

— Правильно ли вы сформулировали вопрос?

— В чем сложность для понимания — если человек согласен, что возраст повышаться не должен, значит, он соглашается, если не согласен, то не соглашается, это далеко не самая сложная конструкция, любой человек в состоянии это понять, кто не сможет, тем будем пояснять, тут сложностей нет.

— Какие перспективы у референдума?

— Подавляющее большинство наших сограждан категорически против повышении пенсионного возраста, поэтому здесь результаты очевидны. Если референдум пройдет, то он просто в силу закона является выше всех тех попыток, которые проводит правительство и подконтрольные ему депутаты. Поэтому если референдум пройдет, то им придется выполнять решение, принятое на референдуме. Сейчас от Центризбиркома достаточно много зависит, а как выполнять, добиваться исполнения решений референдума, это уже следующая задача, я думаю, что она даже попроще.

Как сообщала "Правда.Ру", создан штаб сопротивления профсоюзов повышению пенсионного возраста. По мнению ряда экспертов, вокруг темы пенсионной реформы фактически началась своеобразная аппаратная информационная война. Вот только вместо боев "под ковром" некоторые чиновники Кремля лупят по головам и умам собственного народа.

Известный прозападный политик Владимир Милов, известный своими либеральными взглядами, проанализировал все аргументы властей о "пользе повышения пенсионного возраста в России".

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