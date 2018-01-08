8 января Центральная избирательная комиссия России в 00:00 мск завершила приём документов самовыдвиженцев на выборы президента страны.
По данным СМИ, 7 января в ЦИК поступили документы от пяти самовыдвиженцев, одним из которых стал глава центра «Сотвори добро» Василий Пугачёв.
Отмечается, что у кандидатов от партий есть ещё пять дней, чтобы предоставить документы в ЦИК.
"Правда.Ру" писала о том, что в предстоящих президентских выборах изъявили желание участвовать 18 партийных представителей и 25 самовыдвиженцев.
Об этом рассказала глава ЦИК Элла Памфилова на заседании избиркома.
"По состоянию на сегодняшний день, на 25 декабря в ЦИК России поступили уведомления о проведении мероприятий по выдвижению кандидатов на выборах президента России от 18 партий и 25 граждан, которые идут как самовыдвиженцы", - цитирует Памфилову РИА "Новости".
Ранее издание также сообщало, что все документы в ЦИК, чтобы участвовать в выборах президента России в 2018 в качестве кандидата, подал глава российской Ассоциации стриптиз-клубов Лаки Ли.
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