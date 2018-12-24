Кремль заставит губернаторов "ловить и давить" негатив в соцсетях

Федеральные власти настоятельно рекомендовали чиновникам на местах, в частности губернаторам, создать новую должность для помощников, которые будут заниматься smm-продвижением местных властей. Примечательно то, что это требование является обязательным для тех регионов, где планируется проведение губернаторских выборов 2019 года. Напомним, на сегодня в 14 регионах планируется проведение губернаторских выборов в единый день голосования.
Перед помощникам губернаторов будет стоять задача максимально активизировать работу с общественностью. Мониторить и освещать деятельность местных властей в социальных сетях, сотрудничать с блогерами и лидерами мнений, формировать новостную повестку, сотрудничать с другими регионами в информационном поле, а также продвигать информацию от федеральных источников.
Федеральные власти рекомендуют, чтобы smm-помощниками губернаторов стали действующие сотрудники местных пресс-служб, так как им предстоит принимать обращения граждан и реагировать на события в виртуальном пространстве. Однако личные страницы губернаторов помощники вести не будут.
Примечательно, что у главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова уже есть сотрудник, который отвечает за продвижение информации в социальных сетях. Другие регионы России планируют перенимать данный опыт. В ближайшее время, государственные smm-отделы могут открыться в Нижнем Новгороде, Подмосковье и столице.
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