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Источник Правда.Ру

Без США: Европа создаст свой военный союз

Политика

Немецкое издание Focus Online поведало о планах европейских государств выступить против Трампа. Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен и французский президент Эммануэль Макрон хотят создать новый альянс, который будет обеспечивать военный суверенитет Европы. Перевод статьи опубликовало ИноТв. 

Без США: Европа создаст свой военный союз. 388866.jpeg
Фото: flickr.com/ The U.S. Army

Представители стран Европы понимают, что на США, когда у власти стоит Трамп, надеяться не стоит. Издание отмечает, что конфликт между государствами "тлеет" до саммита НАТО в Брюсселе, где в том числе будут присутствовать представители Германии и Франции. 

В начале недели министры обороны подписали соответствующее соглашение по новой оборонной инициативе. Ее суть заключается в том, чтобы наладить более тесное взаимодействие между генеральными штабами. Таким образом, в кризисных ситуациях войска совместно будут реагировать быстрее. Разработчики альянса рассматривают варианты сотрудничества как в кратковременных коалициях, так и в масштабах ЕС, НАТО или ООН. 

Действующая система безопасности и обороны PESCO, в которую входит 28 стран Евросоюза, слишком сложная. В новом объединении должен быть разработан механизм, благодаря которому решения будут приниматься гораздо оперативнее.

"Речь идёт о создании форума стран единомышленников, которые анализируют ситуацию, которые заблаговременно хотят обсуждать её друг с другом, если намечается кризис", - цитирует "ИноТв" министра обороны Германии Урсулу фон дер Ляйен. Это значит, что для Евросоюза нужны надежные партнеры в военной сфере, а Штаты таковыми он больше считать не может. 

Также планируется, что к военному союзу присоединится и Великобритания. И, хотя Соединенное Королевство до сих пор выступало против военной интеграции, сейчас оно может к ней присоединиться, так как военная культура обеих сторон довольно схожа, пишет издание. Пока непонятно, будут ли набирать регулярную армию для нового альянса. 

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Темы США альянс Европа Макрон Франция Евросоюз Германия военный союз
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