AppStore начало "выкидывать" приложения из-за Крыма

Приложение краткосрочной аренды жилья "Суточно.ру" удалено из App Store. Причина в том, что 20 процентов бронирований было в Крыму, отмечает РБК, ссылаясь на гендиректора "Суточно.ру" Юрия Кузнецова.
Он пояснил, приложение перестало обновляться в апреле, тогда представители App Store не давали конкретных объяснений, ссылаясь на информацию Минфина США по санкциям. Окончательно убрали приложение из магазина 18 августа.
Apple направил в компанию письмо, в нем отмечается, что App Store не имеет возможности быть связанным с приложениями, чьи "корни" ведут в страны, на которые США наложили эмбарго. Кузнецов пояснил, чаще всего люди бронируют жилье через сайт, но потери после действий App Store ощутимы.
Спикер подчеркнул, что "Суточно.ру" готово пойти на уступки, чтобы быть включенным в магазин вновь. Например, убрать Крым из выдачи именно в приложении на iOS. Отметим, что в Google Play приложение сервиса доступно.
Так, в июле Booking.com перестал предоставлять услугу бронирования в Крыму из-за санкций в отношении региона.
Напомним, США, ЕС и ряд других стран не признали присоединения Крыма к России по итогам мартовского референдума и ввели против России санкции.
Источник фото: Fotodom.ru
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