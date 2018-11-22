Российская таможня начала изымать неблагонадежные книги

На российской таможни для экспертизы изъяли заказанную через интернет книгу. Произведение журналистки Маши Гессен "Будущее — это история. Как тоталитаризм снова завоевал Россию" вызвало вопросы сотрудников Пулковского таможенного поста.

Заказчик — адвокат Сергей Голубок. Он приобрёл книгу в интернет-магазине Amazon, доставку оформил через DHL Express. Когда книга пришла на таможенный пост Санкт-Петербурга, фирма доставки обратилась к Голубку с просьбой в письменном виде сообщить Пулковскому таможенному посту, что книга "не содержит призывов к экстремизму и терроризму", — это, по словам представителей компании, поможет избежать уже возникавших с достакой произведения Гессен трудностей.

Вскоре таможенный пункт затребовал ответа, есть ли в книге "пропаганда определённых взглядов, идеологий". В своём ответе Голубок сообщил, что ещё не прочёл произведение, поэтому не может быть твёрдо уверен. Также он добавил, что публичное обсуждение и выражение различных точек зрения, как, например, в данной или любой другой книге, соответствует положениям Конституции РФ. Вместо ответа таможня отправила книгу на проверку.

Позже представители таможни сообщили, что руководствуются законодательствам таможенного Евразийского экономического союза. Действительно, в нём существует запрет на ввоз печатный или аудивизуальных материалов, содержащих информацию, которая может нанести вред политическим или экономическим интересам государства.

Специалисты из президенсткого Совета по правам человека называют формулировку европейского законодательства крайне расплывчатой, что делает её доступной для злоупотреблений. По их словам, Конституционный суд РФ может отклонить жалобу.

Сама автор книги сообщила, что о других сложностях с доставкой её произведения она не знает, добавив, что, по её мнению, мало кому приходит в голову заказать книгу в Россию.

Также добавим, что книга издана на английском языке.

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