"Единая Россия" определилась с приоритетами

В подписанном после инаугурации президентском указе "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года" речь идет о решении проблем, касающихся рождаемости в стране и средней продолжительности жизни. Ожидается, что к 2024 году средняя продолжительность россиян увеличится до 78 лет, а к 2030 — до 80.

Фото: официальный сайт партии Единая Россия в facebook. com

Также перед "Единой Россией" были поставлены задачи проработать механизмы повышения уровня жизни граждан, увеличить реальный рост их доходов, снизить уровень бедности в стране, сохранить единство и суверенитет государства. Помимо всего прочего, Россия должна будет войти в число пяти крупнейших экономик мира.

В принятом документе говорится о необходимости переформатирования многих государственных программ. Будет введен общественный контроль за эффективностью бюджетных расходов. Разработают и примят новые редакции Налогового и Бюджетного кодексов.

Работа на конференции проходила на трех тематических площадках. На одной из них, "Качество жизни: приоритет развития" обсуждались проблемы образования, здравоохранения, культуры и экологии. На другой, "Экономика роста", обсуждались возможности и предпосылки к экономическому прорыву, привлечению инвестиций в инфраструктуру, развитие малого и среднего бизнеса в городской среде. Третья площадка, "Обновление партии: партстроительство, цифровая партия, идеология партии" была посвящена вопросам модернизация "Единой России".

"Обсудили, какой должна быть партия, чтобы соответствовать вызовам времени, быть политическим ресурсом в реализации послания и майского указа президента", — сказал "Известиям" глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

По его словам, надо понимать, что любой ускоренный рост социально-экономических показателей приводит к повышению социальной динамики — растёт уровень ожиданий и, соответственно, уровень претензий граждан.

"Это очень серьёзный вызов и для "Единой России", и для власти в целом. От того, насколько партия сможет стать быстрой, современной, адекватной запросам граждан, их представлениям о целях, задачах и способах политического представительства, зависят не только результаты выборов и доверие к "Единой России", но и устойчивость и работоспособность всей партийной системы", — подчеркнул эксперт.

В ближайшее время председатель правительства Дмитрий Медведев должен подписать перечень поручений по реализации указа президента. Также правительству необходимо максимально быстро определиться с источниками и параметрами финансирования для реализации положений указа. По предварительным оценкам, потребуется около 25 трлн рублей.

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