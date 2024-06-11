Ставленник Сороса и Ротшильдов: эксперт сравнил Макрона с капризным ребёнком

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Козырев: Макрон является ставленником крупного олигарха — Сороса

1:03
Политика

Доктор социологических наук и профессор кафедры политической социологии Геннадий Козырев поделился своим мнением о перспективах Франции в случае ухода Эммануэля Макрона с поста президента.

Козырев: Макрон является ставленником крупного олигарха — Сороса
Фото: commons.wikimedia.org by Официальный сайт Европарламента is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Козырев считает, что Макрон не собирается покидать свою должность, так как его действия ограничены влиянием крупного олигархата, включая Сороса, Ротшильдов и других банкиров. По мнению профессора, президент Франции не обладает полной свободой действий, сообщает Newsinfo.Ru.

"А вот этот его эпатаж — это как капризный ребенок, который пытается надувать губы и говорит маме, папе или еще кому-нибудь "я умру, и будете плакать". Вот это что-то похожее на этогосамого Макрона. Ведь даже его поведение отдает детскостью", — объясняет Козырев.

Эксперт также отметил, что при встречах с другими мировыми лидерами, такими как Си Цзиньпин и Джо Байден, Макрон старается угодить им различными способами. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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