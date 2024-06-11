Ставленник Сороса и Ротшильдов: эксперт сравнил Макрона с капризным ребёнком

Доктор социологических наук и профессор кафедры политической социологии Геннадий Козырев поделился своим мнением о перспективах Франции в случае ухода Эммануэля Макрона с поста президента.
Козырев считает, что Макрон не собирается покидать свою должность, так как его действия ограничены влиянием крупного олигархата, включая Сороса, Ротшильдов и других банкиров. По мнению профессора, президент Франции не обладает полной свободой действий, сообщает Newsinfo.Ru.
"А вот этот его эпатаж — это как капризный ребенок, который пытается надувать губы и говорит маме, папе или еще кому-нибудь "я умру, и будете плакать". Вот это что-то похожее на этогосамого Макрона. Ведь даже его поведение отдает детскостью", — объясняет Козырев.
Эксперт также отметил, что при встречах с другими мировыми лидерами, такими как Си Цзиньпин и Джо Байден, Макрон старается угодить им различными способами.
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