Владимир Путин обозначил факт узурпации власти на Украине

Владимир Путин заявил, что возможные переговоры России и Украины должны основываться на нынешних реалиях
Как юрист, Путин признал факт узурпации власти на Украине:
"Похоже, что мы имеем дело с узурпацией власти на Украине, но РФ готова искать, с кем вести переговоры".
Вследствие этого факта исполнительная власть Украины утратила легитимность.
В то же время Россия продолжает по словам Путина наступательные действия, постепенное освобождение территорий РФ с учётом необходимости сохранения жизней солдат. Ранее президент говорил на встрече с иностранными журналистами, что соотношение потерь ВСУ и ВС РФ соотносится 1:5.
Путин уверен, что Россия добьется победы.
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