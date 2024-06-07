Владимир Путин обозначил факт узурпации власти на Украине

Путин: "исполнительная власть на Украине утратила легитимность"

0:47 Your browser does not support the audio element. Политика

Владимир Путин заявил, что возможные переговоры России и Украины должны основываться на нынешних реалиях

Как юрист, Путин признал факт узурпации власти на Украине:

"Похоже, что мы имеем дело с узурпацией власти на Украине, но РФ готова искать, с кем вести переговоры".

Вследствие этого факта исполнительная власть Украины утратила легитимность.

В то же время Россия продолжает по словам Путина наступательные действия, постепенное освобождение территорий РФ с учётом необходимости сохранения жизней солдат. Ранее президент говорил на встрече с иностранными журналистами, что соотношение потерь ВСУ и ВС РФ соотносится 1:5.

Путин уверен, что Россия добьется победы.