Леонид Слуцкий заявил о провале готовящейся в Швейцарии конференции по Украине

Отсутствие президента Байдена снижает ценность идеи "саммита" по Украине, который должен был пройти в Швейцарии с участием первых лиц государств, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он заявил РИА Новости, что конференция потерпела неудачу, даже не начавшись.
"Лидеры стран глобального большинства, таких как Китай, Бразилия, Саудовская Аравия и ряда других, уже отказались ехать в Швейцарию. Они понимают, что без участия России в подобных сборищах просто нет смысла, это просто трата времени на дешевый политический водевиль, где в главной роли потерявший легитимность Зеленский".
Ранее от участия в саммите в Бюргенштоке заявили все лидеры ведущих мировых держав.
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