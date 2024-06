Леонид Слуцкий заявил о провале готовящейся в Швейцарии конференции по Украине

Отсутствие президента Байдена снижает ценность идеи "саммита" по Украине, который должен был пройти в Швейцарии с участием первых лиц государств, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он заявил РИА Новости, что конференция потерпела неудачу, даже не начавшись.

