Леонид Слуцкий заявил о провале готовящейся в Швейцарии конференции по Украине

Депутат Слуцкий: саммит в Швейцарии провалился, ещё не начавшись

Отсутствие президента Байдена снижает ценность идеи "саммита" по Украине, который должен был пройти в Швейцарии с участием первых лиц государств, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он заявил РИА Новости, что конференция потерпела неудачу, даже не начавшись.

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"Лидеры стран глобального большинства, таких как Китай, Бразилия, Саудовская Аравия и ряда других, уже отказались ехать в Швейцарию. Они понимают, что без участия России в подобных сборищах просто нет смысла, это просто трата времени на дешевый политический водевиль, где в главной роли потерявший легитимность Зеленский".

Ранее от участия в саммите в Бюргенштоке заявили все лидеры ведущих мировых держав.