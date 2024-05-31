Россия не собиралась принимать участие в праздновании 80-летия высадки Союзников в Нормандии

Дмитрий Песков: отмечать 80-летие высадки в Нормандии в России не намеревались

0:45 Your browser does not support the audio element. Политика

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, поездка российских представителей на празднование 80-й годовщины высадки в Нормандии не планировалась, и этот вопрос не обсуждался.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля is licensed under public domain

Для Москвы более значимыми являются мероприятия, посвящённые 80-летию победы в Великой Отечественной войне, подчеркнул пресс-секретарь президента. Недавно появилась информация о том, что Россия не получила приглашения на торжества во Франции, хотя ранее организаторы сообщали обратное.

Ранее поступала информация, что Франция намеревалась пригласить к участию делегацию из России, однако статус приглашения никогда не уточнялся, а впоследствии тема была вовсе закрыта.