Россия не собиралась принимать участие в праздновании 80-летия высадки Союзников в Нормандии

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, поездка российских представителей на празднование 80-й годовщины высадки в Нормандии не планировалась, и этот вопрос не обсуждался.
Для Москвы более значимыми являются мероприятия, посвящённые 80-летию победы в Великой Отечественной войне, подчеркнул пресс-секретарь президента. Недавно появилась информация о том, что Россия не получила приглашения на торжества во Франции, хотя ранее организаторы сообщали обратное.
Ранее поступала информация, что Франция намеревалась пригласить к участию делегацию из России, однако статус приглашения никогда не уточнялся, а впоследствии тема была вовсе закрыта.
Финляндия разрешила нескольким российским самолётам войти в своё воздушное пространство для обхода грозового фронта.