Владимир Путин указал на Верховную раду как единственный легитимный институт на Украине

Во время пресс-конференции по итогам государственного визита в Узбекистан президент Владимир Путин дал развёрнутый юридический комментарий касательно правовой коллизии на Украине, которая связана с тем, что бывший президент Зеленский де-факто узурпировал власть в стране.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0