Владимир Путин указал на Верховную раду как единственный легитимный институт на Украине

Владимир Путин: "о продлении полномочий президента Украины ничего не сказано"

Во время пресс-конференции по итогам государственного визита в Узбекистан президент Владимир Путин дал развёрнутый юридический комментарий касательно правовой коллизии на Украине, которая связана с тем, что бывший президент Зеленский де-факто узурпировал власть в стране.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Ранее он говорил, что полномочия Зеленского на посту президента закончились. Однако теперь президент дал более развёрнутый ответ.

Путин указал, что военное положение предусматривает продление при военном положении полномочий Верховной рады, но не президента страны.

"Первое, что на виду и что мне докладывают коллеги, заключается вот в чём. Конституция Украины предусматривает продление полномочий, но только Рады, о продлении полномочий президента в конституции Украины ничего не сказано."

Несмотря на то, что во время военного положения выборы президента не проводятся, не прописано, чтобы действующий президент сохранял власть. Его полномочия не продлеваются.

Второе. Действительно, закон Украины о правовом статусе, правовом положении, о военном положении говорит о том, что в период военного положения выборы президента не проводятся, но это не значит, что они пролонгируются. Они не проводятся, но кто сказал, что они должны быть пролонгированы? Об этом в конституции ничего нет. Но есть 111-я статья конституции Украины, которая говорит о том, что в этом случае полномочия верховной власти, фактически президентские полномочия, передаются спикеру парламента."

Более того, Владимир Путин указал на то, что режим Зеленского фактически извратил саму суть государственного строя Украины, которым является парламентско-президентская республика.

"Дело ведь в чём? Дело в том, что по своей сути украинская государственность основана на идее не президентской республики, а на идее парламентско-президентской республики, и основные рычаги власти сосредотачиваются в представительном органе государства. Поэтому вполне логично, что так выстроена сама конституция и другие правовые акты, которые принимались на её основе".

На основании этого Владимир Путин сделал вывод о том, что единственным легитимным органом власти является Верховная рада, а её спикер должен получить президентские полномочия.

"Поэтому, строго говоря, по предварительной оценке, — я говорю только по предварительной оценке, — единственной легитимной властью остаётся парламент и спикер Рады. А так, по большому счёту, если бы хотели провести президентские выборы, надо было бы отменить тогда закон о военном положении, вот и всё, и провести выборы. Но не захотели этого делать по ряду обстоятельств".

Таким образом, никакого договора с Зеленским Владимир Путин подписывать не станет, ибо российский президент всегда следует букве закона.