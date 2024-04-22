"Что не так с украинцами?" Зеленский обиделся на союзников из-за их реакции на иранскую атаку

Зеленский удивлен реакции "западных союзников" на иранскую атаку

0:45 Your browser does not support the audio element. Политика

Президент Украины Владимир Зеленский в своем интервью французскому блогеру Гуго Траверу дал понять, что удивлен реакции Запада на иранскую атаку.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

РИА Новости в Telegram-канале пишут, что украинский лидер шокирован тем, как "сработали сообща союзники", когда Иран напал на Израиль.

"Союзники помогли, несмотря на то, что Израиль — не член Североатлантического альянса, несмотря на то, что нет официальных соглашений между Францией и Израилем", — сказал он.

Кроме того, Зеленский в связи с этим задался вопросом: "Что не так с украинцами?" Он заявил о том, что внимание конгресса США теперь акцентировано не на Украине, а на ситуации на Ближнем Востоке.