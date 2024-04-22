"Что не так с украинцами?" Зеленский обиделся на союзников из-за их реакции на иранскую атаку

Президент Украины Владимир Зеленский в своем интервью французскому блогеру Гуго Траверу дал понять, что удивлен реакции Запада на иранскую атаку.
РИА Новости в Telegram-канале пишут, что украинский лидер шокирован тем, как "сработали сообща союзники", когда Иран напал на Израиль.
"Союзники помогли, несмотря на то, что Израиль — не член Североатлантического альянса, несмотря на то, что нет официальных соглашений между Францией и Израилем", — сказал он.
Кроме того, Зеленский в связи с этим задался вопросом: "Что не так с украинцами?" Он заявил о том, что внимание конгресса США теперь акцентировано не на Украине, а на ситуации на Ближнем Востоке.
Станислав Садальский негативно отозвался о торжестве в честь открытия Московского международного кинофестиваля (ММКФ).