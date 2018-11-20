В Мосгордуме предложили создать ассоциацию экстрасенсов и колдунов

Объединение экстрасенсов в профессиональную ассоциацию поможет распространить на столь загадочную сферу деятельности правовую сферу. Также на заседании прозвучала инициатива создать реестр ненастоящих экстрасенсов — вероятно, таким образом предполагается разграничить магов по уровню компетенции. Всё это предложил Антон Палеев, председатель комиссии парламента Москвы по делам общественных объединений и религиозных организаций.

Мотивировал его тот факт, что "колдунов, магов, чародеев и парапсихологов много в Москве". Если реализовать данное предложение, по версии Палеева, граждане смогут узнать в интернете оценку того или иного экстрасенса, которую ему даст соответствующая профессиональная ассоциация.

По данным опроса ВЦИОМ 36% россиян верит в магию, а 27% уверяет, что лично сталкивались с её проявлением. Лишь 15% опрошенных считают экстрасенсов мошенниками.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о планах депутата добавить в уголовный кодекс статью о "магических" платных услугах. Также мы рассказывали о победителе шоу "Битва экстрасенсов" Александре Шепсе и его утешительных прогнозах относительно Третьей мировой войны.

Фото: Pixabay

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