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"Правильно делаем, но мало": когда Украину признают террористическим государством

Украину пора признавать террористическим государством

1:21
Политика

СК России в отношении чиновников Соединённых Штатов и НАТО возбудил дело о финансировании терроризма.

Украину пора признавать террористическим государством
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 Internationa

А правильно ли поступает Кремль, порассуждал политтехнолог Михаил Павлив.

"США без зазрения совести по абсолютно фейковым причинам возбуждают уголовные дела в отношении наших чиновников и персоналий, санкции вводят, суд в Гааге не пойми за что даже решение на арест президента выписал. Мы всё правильно делаем. И Украину нужно признавать террористическим государством. Всё правильно делаем. Мало делаем!" — отметил аналитик.

По его словам, необходимо больше двигаться в данном направлении. Правда и история эта не быстрая, поскольку "наша власть традиционно легитимисты".

Но доказательную базу соберут и представят — по факту нужно артикулировать и формулировать, что Украина — террористическое государство, цитирует "Царьград" обозревателя.

Вчера в Следкоме заявили, что теракты в РФ финансировались, в том числе, через нефтегазовую компанию Burisma Holdings, которая связана с сыном действующего президента США Джо Байдена — Хантером. Махинации этой семейки стали одной из причин того, почему Вашингтон так активно снабжал киевский режим оружием, надеясь, что конфликт, который разыгрался на востоке Украины, спишет всё.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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