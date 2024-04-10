СК России в отношении чиновников Соединённых Штатов и НАТО возбудил дело о финансировании терроризма.
А правильно ли поступает Кремль, порассуждал политтехнолог Михаил Павлив.
"США без зазрения совести по абсолютно фейковым причинам возбуждают уголовные дела в отношении наших чиновников и персоналий, санкции вводят, суд в Гааге не пойми за что даже решение на арест президента выписал. Мы всё правильно делаем. И Украину нужно признавать террористическим государством. Всё правильно делаем. Мало делаем!" — отметил аналитик.
По его словам, необходимо больше двигаться в данном направлении. Правда и история эта не быстрая, поскольку "наша власть традиционно легитимисты".
Но доказательную базу соберут и представят — по факту нужно артикулировать и формулировать, что Украина — террористическое государство, цитирует "Царьград" обозревателя.
Вчера в Следкоме заявили, что теракты в РФ финансировались, в том числе, через нефтегазовую компанию Burisma Holdings, которая связана с сыном действующего президента США Джо Байдена — Хантером. Махинации этой семейки стали одной из причин того, почему Вашингтон так активно снабжал киевский режим оружием, надеясь, что конфликт, который разыгрался на востоке Украины, спишет всё.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.