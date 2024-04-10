"Правильно делаем, но мало": когда Украину признают террористическим государством

Украину пора признавать террористическим государством

1:21 Your browser does not support the audio element. Политика

СК России в отношении чиновников Соединённых Штатов и НАТО возбудил дело о финансировании терроризма.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 Internationa

А правильно ли поступает Кремль, порассуждал политтехнолог Михаил Павлив.

"США без зазрения совести по абсолютно фейковым причинам возбуждают уголовные дела в отношении наших чиновников и персоналий, санкции вводят, суд в Гааге не пойми за что даже решение на арест президента выписал. Мы всё правильно делаем. И Украину нужно признавать террористическим государством. Всё правильно делаем. Мало делаем!" — отметил аналитик.

По его словам, необходимо больше двигаться в данном направлении. Правда и история эта не быстрая, поскольку "наша власть традиционно легитимисты".

Но доказательную базу соберут и представят — по факту нужно артикулировать и формулировать, что Украина — террористическое государство, цитирует "Царьград" обозревателя.

Вчера в Следкоме заявили, что теракты в РФ финансировались, в том числе, через нефтегазовую компанию Burisma Holdings, которая связана с сыном действующего президента США Джо Байдена — Хантером. Махинации этой семейки стали одной из причин того, почему Вашингтон так активно снабжал киевский режим оружием, надеясь, что конфликт, который разыгрался на востоке Украины, спишет всё.