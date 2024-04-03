Иконы с гексогеном. От гибридной войны к сатанизму и открытому террору

Евросоюз окончательно перешёл на террористические методы войны против России

1:39 Your browser does not support the audio element. Политика

Пресечение спецслужбами ввоза в Россию большого количества взрывчатки и детонаторов, спрятанных внутри икон, взбудоражило общественность.

Фото: mosreg.ru by Пресс-служба Губернатора Московской области is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

ФСБ изъяла 70 кг промышленного гексогена, 27 бомб и свыше 90 детонаторов.

Это говорит о том, что ситуация обостряется, убеждён профессор и политолог Дмитрий Евстафьев.

"Противник России — это не киевский режим, который находится в предагональной стадии, это — коллективный Запад, который переходит к откровенно террористическим методам борьбы с Россией", — отметил обозреватель.

По его словам, Запад взял жуткий темп легализации террористического метода ведения борьбы с РФ. Этот отрыв от гибридной войны к соучастию в терроризме западные страны "ликвидировали" всего за 1,5 месяца.

С одной стороны это показывает, в каком кризисе они находятся, а с другой стороны это показывает на то, с кем нам приходится иметь дело.

Две недели западные спецслужбы "отмазывали" киевский режим от теракта в "Крокусе", а в этот момент через границу ЕС едет груз с большим количеством гексогена. Россия быстро установят страну происхождения взрывчатки.

"В это время во всех странах ЕС идёт непримиримая борьба с исламским терроризмом, а транзитный транспорт, набитый взрывчаткой, они не видят. Ни один сканер не сработал", — цитирует профессора "Военное дело".

Давно пора назвать вещи своими именами, а последние события показали, что ЕС окончательно перешёл на прямое участие в планировании и осуществлении руками Киева актов террора в РФ, подытожил Евстафьев