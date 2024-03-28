Глава МИД РФ Лавров, комментируя истекающие 21 мая полномочия Владимира Зеленского, заявил, что, возможно, уже и не потребуется признавать его в качестве президента Украины

Лавров заявил, что признавать легитимность Зеленского 21 мая, возможно, уже не придется

0:39 Your browser does not support the audio element. Политика

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал истечение 21 мая полномочий президента Украины Владимира Зеленского, высказав предположение, что в этот день может и не потребоваться признавать его легитимность.

Фото: flickr.com by The Official CTBTO Photostream is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Что касается 20 мая и что будет 21 мая — давайте доживем до этого. Может, там и не потребуется

ничего признавать", — заявил Сергей Лавров.

Ранее Pravda.ru сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии артиллерии у Вооруженных Сил Украины (ВСУ) для обороны в случае возможного масштабного наступления со стороны России.