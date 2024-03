Глава МИД РФ Лавров, комментируя истекающие 21 мая полномочия Владимира Зеленского, заявил, что, возможно, уже и не потребуется признавать его в качестве президента Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал истечение 21 мая полномочий президента Украины Владимира Зеленского, высказав предположение, что в этот день может и не потребоваться признавать его легитимность.

Фото: flickr.com by The Official CTBTO Photostream is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic