Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал истечение 21 мая полномочий президента Украины Владимира Зеленского, высказав предположение, что в этот день может и не потребоваться признавать его легитимность.
"Что касается 20 мая и что будет 21 мая — давайте доживем до этого. Может, там и не потребуется
ничего признавать", — заявил Сергей Лавров.
Ранее Pravda.ru сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии артиллерии у Вооруженных Сил Украины (ВСУ) для обороны в случае возможного масштабного наступления со стороны России.
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