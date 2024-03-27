Во время рабочей поездки в Торжок президент России Владимир Путин решительно опроверг информацию о планах страны начать конфликт с НАТО.
По его словам, американские расходы на военные нужды в 2022 году составили 811 миллиардов долларов, в то время как Российская Федерация потратила лишь 72 миллиарда.
"Мы что, при этом соотношении собираемся воевать с НАТО что ли? Ну это просто бред", — подчеркнул Путин в ходе своей встречи с военными летчиками.
Он также отметил, что заявления о возможных атаках на Польшу, Прибалтику и Чехию являются лишь способом обмана собственного населения.
Таким образом, российский лидер подчеркнул мирную позицию страны и выразил недовольство постоянными попытками некоторых западных стран создать искусственную угрозу со стороны РФ.
Адвокаты, защищающие подсудимых по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл", столкнулись с угрозами в свой адрес.