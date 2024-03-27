"Ну это просто бред": Путин прокомментировал слова о возможном нападении на Польшу, Прибалтику и Чехию

Путин заявил, что у России нет планов воевать с НАТО

0:51 Your browser does not support the audio element. Политика

Во время рабочей поездки в Торжок президент России Владимир Путин решительно опроверг информацию о планах страны начать конфликт с НАТО.

Фото: en.kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

По его словам, американские расходы на военные нужды в 2022 году составили 811 миллиардов долларов, в то время как Российская Федерация потратила лишь 72 миллиарда.

"Мы что, при этом соотношении собираемся воевать с НАТО что ли? Ну это просто бред", — подчеркнул Путин в ходе своей встречи с военными летчиками.

Он также отметил, что заявления о возможных атаках на Польшу, Прибалтику и Чехию являются лишь способом обмана собственного населения.

Таким образом, российский лидер подчеркнул мирную позицию страны и выразил недовольство постоянными попытками некоторых западных стран создать искусственную угрозу со стороны РФ.