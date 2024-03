"Ну это просто бред": Путин прокомментировал слова о возможном нападении на Польшу, Прибалтику и Чехию

Во время рабочей поездки в Торжок президент России Владимир Путин решительно опроверг информацию о планах страны начать конфликт с НАТО.

Фото: en.kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0