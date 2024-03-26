Сергей Шахрай "умыл" Валерия Зорькина в вопросе смертной казни: позиция КС здесь мало что значит, есть Конституция

Сергей Шахрай заявил: ничто не препятствует назначению наказания в виде смертной казни

2:34 Your browser does not support the audio element. Политика

После кровавого теракта в "Крокус Сити Холле" в России вновь началась широкая общественная дискуссия о восстановлении института смертной казни. Большое количество россиян в социальных сетях требуют применения её по итогам судебного расследования к террористам.

Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under public domain

На фоне этого практически единодушия диссонирует позиция председателя Конституционного суда Валерия Зорькина, который договорился до того, что для возвращения смертной казни необходимо принятие новой Конституции. Зорькин, таким образом, зная, что в России нет даже закона о Конституционном совещании, пытается поставить крест на самом общественном запросе.

В правительственной "Российской газете" председателю Конституционного суда ответил один из соавторов текста Конституции Сергей Шахрай, заявив, что Основной закон страны уже 31 год содержит норму о смертной казни:

"Для применения смертной казни в статье 20 Конституции установлены три простых условия: наличие федерального закона; она применяется за преступления против жизни человека; на основании решения суда присяжных. Такой закон имеется - в Уголовном кодексе РФ предусмотрена смертная казнь".

Если же говорить о моратории, указывает Шахрай, то

"в настоящее время нет ни одного международно-правового документа, в силу которого Россия была бы обязана и впредь придерживаться такого моратория".

Таким образом, позицию Валерия Зорькина можно назвать откровенно противоречащей Конституции, но, как ни странно, ее занимает председатель федерального органа, который обязан отстаивать каждую букву основного закона страны.

И здесь вот что любопытно: нынешний состав Конституционного суда действительно работает достаточно странно даже согласно трудовому законодательству России. Если зайти на раздел "Решения КС РФ" на сайте этого органа, то легко можно обнаружить, что целых два месяца - с 21 июля по 21 сентября прошлого года - ни одного решения или определения им принято не было. А 28 сентября КС "выплюнул" достаточно большое количество отказных определений.

В их числе была и жалоба на нарушения конституционных норм о свободе средств массовой информации.

В последние годы КС под руководством Валерия Зорькина, как представляется, копается в мелких вопросах, публикуя многостраничные трактаты по тем или иным вопросам, в то же время отказываясь соизмерять свою деятельность и поставленные обществом вопросы в соответствии именно с буквой и духом Конституции.