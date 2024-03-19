Счастливое "до войны" осталось в прошлом, это пора возвращать

В Белгороде полностью нарушена мирная жизнь

0:46 Your browser does not support the audio element. Политика

Тезис "после войны" настанет лишь после нашей победы. А пока в прифронтовом Белгороде беда.

Фото: t.me/srochnow by Срочно, Сейчас is licensed under public domain

Об этом заявил обозреватель Андрей Перла.

"Рутинная, незаметная новость: компания "Вкусно — и точка" сообщила, что временно закрыла рестораны сети в Белгороде для обеспечения безопасности сотрудников и гостей. Ещё одна известная компания — "Вкусвилл" в тот же день сообщила, что не доставляет в Белгороде еду на дом и в офис. Пока перерыв до 20 марта, дальше будет видно", — отметил аналитик.

Мирная жизнь тут полностью нарушена и невозможна до полной победы над врагом, цитирует "Царьград" эксперта.

Счастливый тезис "до войны" остался в прошлом, но её надо закончить, и безопасность граждан восстановить, подытожил Перла.