Счастливое "до войны" осталось в прошлом, это пора возвращать

Тезис "после войны" настанет лишь после нашей победы. А пока в прифронтовом Белгороде беда.
Об этом заявил обозреватель Андрей Перла.
"Рутинная, незаметная новость: компания "Вкусно — и точка" сообщила, что временно закрыла рестораны сети в Белгороде для обеспечения безопасности сотрудников и гостей. Ещё одна известная компания — "Вкусвилл" в тот же день сообщила, что не доставляет в Белгороде еду на дом и в офис. Пока перерыв до 20 марта, дальше будет видно", — отметил аналитик.
Мирная жизнь тут полностью нарушена и невозможна до полной победы над врагом, цитирует "Царьград" эксперта.
Счастливый тезис "до войны" остался в прошлом, но её надо закончить, и безопасность граждан восстановить, подытожил Перла.
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